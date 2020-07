Coronavirus, la Premier trema: focolaio a Leicester. Si pensa al cambio sede

Leicester-Crystal Palace, prevista per sabato 4 luglio potrebbe giocarsi in uno stadio diverso rispetto al "Kink Power Stadium" a causa delle misure adottate dalle autorità cittadine dopo un netto aumento dei casi di Coronavirus negli ultimi giorni. Il segretario alla salute Matt Hancockha dichiarato che il gioco verrà disputato ma senza dichiarare dove. Anche l'amministratore delegato della Premier League Richard Masters ha dichiarato: "Se ciò che sta accadendo influirà sulla capacità di un club di ospitare una partita di campionato, come in questo caso sta accadendo per il Leicester, dovremo prendere in considerazione un cambio di data o un cambio di stadio per poter disputare regolarmente la gara".