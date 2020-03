Coronavirus: Navas, 200 mila euro per 'fuga' in Costarica

(ANSA) - In tempi di stipendi dimezzati e di grande crisi economica a causa della pandemia di coronavirus, fa discutere la cifra spesa dal portiere del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, per tornarsene in Costarica, suo Paese d'origine. L'ex Real Madrid, che fu fra i protagonisti del Mondiale brasiliano nel 2014 (la 'sua' Nazionale sconfisse l'Italia di Prandelli), ha speso 200 mila dollari per affittare un aereo privato e attraversare l'oceano nella notte del 27 marzo. A bordo, con il portiere della squadra francese, c'erano i suoi tre figli piccoli e la moglie: la famiglia Navas è sbarcato a San José, come riferisce ESPN. (ANSA).