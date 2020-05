Coronavirus, nella bozza del decreto legge previsto un bonus di 500 euro per le vacanze

Secondo quanto riportato dall'ANSA, il governo starebbe studiando un nuovo decreto legge contenente in cui vi sarebbe anche un bonus particolare per le vacanze familiari in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore ai 35.000 euro per le prossime vacanze estive e invernali. Un bonus economico utilizzabile da un solo componente per nucleo, nel preciso arco temporale tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, e pari a 500 euro (300 euro, invece, per le famiglie composte da sole due persone e 150 euro per i singoli individui).