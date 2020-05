Coronavirus, nella giornata di ieri 2081 multe, 21 denunce per falsa dichiarazione

Servizi di controllo da parte delle Forze di polizia anche nella fase 2, per assicurare sul territorio il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Il 9 maggio sono state controllate 162.299 persone, ne sono state sanzionate 2.081 e denunciate 21 per falsa attestazione o dichiarazione, 10 per non aver rispettato la quarantena nelle proprie abitazioni. Le attività o esercizi commerciali controllati sono stati 53.643. Sono stati sanzionati 178 titolari e adottati 20 provvedimenti di chiusura.