Coronavirus, si va verso una proroga dello stato di emergenza fino a fine anno

Oggi dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto anti-Covid19 con i nuovi parametri di rischio per le Regioni e con la nuova disciplina del Green Pass. Dalle prime anticipazioni, come riportato da TgCom, si va verso la proroga dello stato di emergenza fino alla fine del 2021. L’attuale scadenza ricordiamo che è fissata per il 31 luglio, ossia fra 10 giorni.