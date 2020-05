Coronavirus, sport bloccato: più di 200 eventi a rischio

Sono oltre 200, per la precisione 230, gli eventi sportivi internazionali a rischio nel 2020 a causa Covid. È questa l’analisi de Il Sole 24 Ore, grazie allo studio condotto da PtsClas. Solo il 13% di quelli programmati nell’anno solare, infatti, si sono potuti svolgere prima dell’emergenza. Per il resto, il 14% è già stato annullato e il 50% rinviato, mentre il 23% (tra cui ovviamente anche la Serie A) è ancora in attesa di conferme circa la possibilità di svolgersi. Le nazioni più colpite? Il Regno Unito (31) al primo posto, ma al secondo c’è l’Italia (27), in un podio completato da Germania e Spagna (21).