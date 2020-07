Napoli-Milan è anche - forse soprattutto - Gennaro Gattuso contro Zlatan Ibrahimovic. Due guerrieri, due campioni, due amici, scrive il Corriere della Sera. Rino e Ibra sono stati compagni di squadra in rossonero per due stagioni, fra il 2010 e il 2012, con tanto di scudetto vinto nel 2011. Ma per una notte saranno nemici. O meglio, avversari.