Corriere della Sera: "Il calcio è single, ripartenza lenta"

"Il calcio è single, ripartenza lenta. Solo allenamenti individuali". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica - a pagina 45 - alla ripresa del calcio in Italua. "Spadafora - si legge - attende risposte dal comitato scientifico, lavoro di squadra il 18 maggio". La riapertura della Serie A, inizialmente ipotizzata per il 4 maggio, dovrebbe essere posticipata di due settimane. Il condizionale è d’obbligo, ma la strada pare quella. Il ministro dello Sport l’ha confermato in Senato: "Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte degli allenamenti. Per quel che riguarda i campionati e l’attività motoria all’aperto valuteremo insieme al comitato tecnico scientifico".