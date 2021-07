Il Corriere dello Sport pone l'accento sul nuovo attaccante del Milan, che stasera farà il suo esordio in maglia rossonera. "A Nizza è la volta buona per Giroud", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Test di lusso per il debutto dell’attaccante". Il francese dovrebbe trovare spazio a gara in corso.