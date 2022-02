Corriere dello Sport: "La prima di Maignan, l'ultima di Handanovic?"

Il Corriere dello Sport, in vista della stracittadina di questa sera, si sofferma sul duello a distanza tra i due “numeri uno” di Inter e Milan. “La prima di Maignan, l’ultima di Handanovic?”, titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Una sfida nella sfida quella dei due portieri, entrambi campioni in carica (d’Italia e di Francia). Il francese, erede di Gigio, è al debutto nel derby mentre per Handa si tratta della sfida numero 21: potrebbe lasciare il posto a Onana. Ma anche no”.