Corriere dello Sport: "Leao come Henry, Pioli ci scommette"

“Leao come Henry, Pioli ci scommette”, titola il Corriere dello Sport dopo le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dall’allenatore rossonero, il quale ha elogiato il giovane attaccante portoghese accostandolo all’ex campione di Arsenal e Barcellona. Un “paragone lusinghiero”, scrive il quotidiano romano, che poi riporta altre dichiarazioni del tecnico sul giocatore: “Uno con i suoi mezzi deve pensare di arrivare sul tetto del mondo, ma il talento non è sufficiente. Ha capito che deve lavorare in un certo modo”.