Corriere dello Sport: "Milan imprevedibile anti-Reds"

"Milan imprevedibile anti-Reds". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica stamane a Ibra e compagni in vista della sfida di questa sera. "Dopo sette anni senza Champions - scrive il quotidiano romano - ecco il piano rossonero per centrare l’ingresso agli ottavi. Eludere la pressione del Liverpool costruendo dal basso: Pioli chiede personalità e palleggio di altissima qualità per favore gli inserimenti".