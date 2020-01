Il Corriere di Brescia dedica ampio spazio in prima pagina alla sfida giocata ieri sera allo stadio Rigamonti. "Il Diavolo ci mette lo zampino", titola il noto quotidiano parlando della vittoria del Milan. "Sconfitta immeritata per le rondinelle - si legge - il Brescia non riesce a fare il colpo grosso. La beffa al 26esimo del secondo tempo con Rebic, che segna il gol del vantaggio".