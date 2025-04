Corriere di Milano: "Il Milan non abbandona l'opzione San Donato"

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan non abbandona l'opzione San Donato". Nonostante abbia presentato con l'Inter la proposta di acquistare San Siro e le aree limitrofe, il club rossonero non ha ancora chiuso definitivamente la porta per il suo stadio da solo a San Donato Milanese. Ieri è stato deciso di congelare l’accordo di programma, ma solo fino a ottobre. Se per quella data l’operazione nuovo stadio a San Siro non dovesse andare in porto, l’opzione San Donato riprenderà vigore così come l’accordo di programma.

Questo il comunicato pubblicato ieri dal Comune di San Donato:

"Il Sindaco Francesco Squeri e l’Assessore Massimiliano Mistretta, oggi pomeriggio, hanno incontrato i rappresentanti di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano, di F.S. Sistemi Urbani, di Rete Ferroviaria Italiana spa e di Sport Life City nell’ambito dell’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della variante al PII San Francesco. L’incontro del Comitato è stato convocato dal Primo cittadino sandonatese per decidere come procedere alla luce della manifestazione d’interesse presentata negli scorsi giorni dal Milan sull’area di San Siro. Durante la seduta si è valutato di sospendere la procedura in corso anche nell’ottica di valutare eventuali sviluppi alternativi del progetto ipotizzati, già anticipati dall’operatore all’Amministrazione e confermati anche in questa sede.

'Per noi rimane fondamentale – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squeri – mantenere attiva la progettazione in corso sulla stazione ferroviaria di San Donato e prevedere per l’area San Francesco uno sviluppo di qualità dalla forte connotazione sportiva. In questo senso abbiamo avuto conferma da parte del Milan che, qualora dovesse andare avanti l’ipotesi dello stadio a Milano, resterebbe comunque vivo un loro interesse su San Donato. In particolare, sarebbero intenzionati alla realizzazione di un polo sportivo destinato al settore giovanile e a quello femminile. Un eventuale sviluppo di questo tipo ci vedrebbe favorevoli in quanto valorizzerebbe un’area attualmente fonte di criticità dal punto di vista della sicurezza. Con piacere abbiamo registrato da parte di RFI, FS Sistemi Urbani l’interesse a partecipare all’Accordo di Programma anche in caso di rimodulazione del progetto'".