Corriere di Torino - Futuro Belotti: si è affievolita di molto l’ipotesi Milan, sul Gallo ci sono Roma e Atalanta

Il Torino farà di tutto per convincere Andrea Belotti a rinnovare il suo contratto, ma non è assolutamente da escludere un suo addio in questa finestra di mercato estivo. Ma dove potrebbe andare il Gallo? Come riporta stamattina il Corriere di Torino, si è affievolita di molto l’ipotesi Milan che è ad un passo da Olivier Giroud, mentre restano in corsa la Roma e anche l'Atalanta che pensa al bomber granata in caso di cessione di Zapata.