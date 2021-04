Corsa Champions, 31ª giornata di Serie A: il calendario

Il 30° turno, caratterizzato da vittorie di tutte le sei aspiranti agli ultimi tre posti disponibili per la prossima Champions League, non ha apportato differenze alla classifica della Serie A, con tre punti in più per ogni club coinvolto.

Questa la classifica:

2. Milan 63

3. Juventus 62

4. Atalanta 61

5. Napoli 59

6. Lazio 55 (una gara in meno)

7. Roma 54

La prossima giornata vedrà lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus, la Lazio sfiderà il Benevento in casa, mentre la Roma se la vedrà in esterna a Torino. Il Milan ancora una volta giocherà per primo, contro il Genoa a San Siro alle 12:30. Chiuderà il turno la supersfida tra Napoli e Inter.

Milan-Genoa, domenica 18, 12:30

Atalanta-Juventus, domenica 18, 15:00

Lazio-Benevento, domenica 18, 15:00

Torino-Roma, domenica 18, 18:00

Napoli-Inter, domenica 18, 20:45