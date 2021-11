Corsa Scudetto, Albertini: "Il Milan ha il vantaggio della continuità"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato della corsa Scudetto, soffermandosi sul Milan di Pioli, sconfitto per la prima volta in campionato sabato scorso a Firenze: "Una serata no ci può stare. Sarei più preoccupato se avessero perso giocando male. Il Napoli? Perdere un uomo gol può pesare tanto. Però penso anche che 4 punti di vantaggio, in una A così livellata, non sono pochi. E il Milan ha sempre un vantaggio: gioca così e infila risultati da due anni, la continuità paga".