CorSera - C’è ottimismo sulla condizione atletica di Ibra

Arrivo a Milano, visite mediche e firma sul contratto. Domani la presentazione a Casa Milan. L’Ibrahimovic bis sta per cominciare. Ma quando lo vedremo in campo? Zlatan potrebbe andare in panchina già il 6 gennaio con la Samp, ma per il debutto bisognerà aspettare, con ogni probabilità, il 15 gennaio, giorno in cui il Milan sfiderà la Spal negli ottavi di Coppa Italia. Sulle sue condizioni atletiche - scrive il Corriere della Sera - filtra un certo ottimismo. Ibra sta bene ed è in buona forma, anche se va tenuto conto che ha 38 anni e non gioca una partita vera da ottobre.