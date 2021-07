CorSera - Diaz, gol e assist per festeggiare il ritorno al Milan

Brahim Diaz è stato l’assoluto protagonista nel match amichevole tra Milan e Monza. Come sottolinea il Corriere della Sera, il trequartista spagnolo ha festeggia il prestito biennale dal Real Madrid con un gol e un assist per Leao. Piazzato sulla trequarti, a sostegno della punta, Brahim Diaz ha svariato per tutto il fronte offensivo, regalando numeri e giocate di grande spessore.