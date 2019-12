CorSera - Futuro San Siro: archiviata l’idea di un impianto per ospitare il calcio femminile o giovanile

In merito al futuro di San Siro, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, è stata archiviata definitivamente l’idea di un impianto da 26mila posti per ospitare il calcio femminile o quello giovanile. Come spiegato anche ieri da Milan e Inter al Comune di Milano, quest'ultima ipotesi non è sostenibile piano viabilistico, paesaggistico ed economico.