CorSera - Gigio decisivo: è importante per il presente e il futuro del Milan

Ibrahimovic e Calhanoglu, ma non solo: anche Donnarumma è stato tra i protagonisti del match contro lo Shamrock Rovers. Come riporta il Corriere della Sera, Gigio ha effettuato almeno un paio di interventi decisivi, a conferma di quanto sia importante per il presente e il futuro del Milan. La rinascita del club rossonero passa inevitabilmente dalla permanenza dei suoi talenti purissimi, a partire proprio da Donnarumma.