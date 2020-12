CorSera - Ibra fuori tre settimane: salta la Juve

Per Ibrahimovic il 2020 è già finito. Secondo il Corriere della Sera, il campione svedese salterà di certo il big match con la Juve del 6 gennaio. Il morale in casa rossonera è ovviamente basso - scrive il noto quotidiano - ma lo staff medico confida che i tempi non siano così lunghi: il problema è meno grave di quello alla coscia, si stima uno stop sulle tre settimane. Ibra potrebbe quindi tornare disponibile per la sfida col Torino del 9 gennaio in campionato o più facilmente per quella sempre contro i granata del 13 in Coppa Italia.