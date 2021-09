CorSera - Ibra is back: da Milanello assicurano che sta benissimo

Ibra is back, scrive il Corriere della Sera. Lo svedese ha una voglia matta di riprendersi il tempo perduto. Ad accoglierlo stasera un San Siro sold-out. Di fronte, quella Lazio che ha già punito 8 volte in 14 partite. È carico, Zlatan: chi gli è accanto giorno per giorno a Milanello assicura che sta benissimo, di gambe e di umore. Ovviamente, l’autonomia è quella che è, su per giù un tempo. Per Pioli non lo schiererà dall'inizio, ma a gara in corso, con Rebic dentro dal primo minuto. Scelta saggia, visti i sette giorni di fuoco che attendono il Milan (Liverpool e Juve le prossime avversraie).