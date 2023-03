CorSera - Il Milan dovrebbe chiudere il bilancio di questa stagione con un passivo di 25 milioni

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Il Corriere della Sera ha "fatto i conti in tasca" al Milan nell'edizione di oggi e ha illustrato come nelle ultime stagioni la società rossonera si sia mossa in direzione del risanamento finanziario. Quest'anno il bilancio del club di via Aldo Rossi dovrebbe chiudersi sempre in passivo ma con un ulteriore calo sensibile rispetto alla stagione precedente, trend ormai abitudinario: 25 milioni contro i circa 66 della passata stagione.