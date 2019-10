CorSera - Il Milan ha bisogno di Piatek: ma rischia la panchina

In questi primi giorni a Milanello, Stefano Pioli ha provato ad alleggerire la tensione, lasciando da parte la tattica per puntare più sulla mente. Con tanto di colloqui individuali per entrare nella testa dei giocatori, specie quelli che hanno deluso in queste prime gare di campionato. Come Piatek, ad esempio, che non segna su azione dalla stagione passata. Di lui Pioli e il Milan hanno un dannato bisogno, scrive il Corriere della Sera. Stasera, però, il Pistolero rischia seriamente la panchina. Il giovane Leao è in vantaggio per vestire la maglia da titolare come centravanti, il suo vero ruolo.