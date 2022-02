CorSera: "Inter, Lautaro e Dumfries dal 1'. Milan: out Ibra, Rebic rischia. Tomori in panchina"

Alla vigilia della sfida tra Inter e Milan, sono ormai sciolti gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Inzaghi potrà schierare i suoi uomini migliori: Lautaro si è già allenato ieri, Sanchez rientrerà oggi in gruppo e dunque sarà il Toro a fare coppia con Dzeko. Ballottaggio tra Dumfries e Darmian a destra con il primo favorito, mentre i rossoneri dovranno rinunciare a Ibrahimovic. Torna Tomori che potrebbe accomodarsi in panchina, a rischio pure Rebic per un problema leggero alla caviglia: oggi si decide. Kessie potrebbe agire da trequartista.