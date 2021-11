CorSera: "Mancini lancia Tonali: alla sesta presenza in azzurro la prova del 9"

Il Corriere della Sera analizza la situazione in casa Italia ed evidenzia come il ct voglia provare dal primo minuto Sandro Tonali per ridare un po' di freschezza e sana incoscienza agli azzurri. I suoi salvataggi in scivolata, la sua nuova efficacia in zona gol, la sua energia, la sua verticalità, la sua voglia di scalare le gerarchie, gettandosi nella battaglia senza pensarci troppo, magari commettendo degli errori, ma cercando di trascinare pallone, compagni e anche avversari, quando serve. Alla sesta presenza arriva per Tonali la serata più importante e delicata: il suo tempo di adattamento al calcio lo ha speso bene, ne ha fatto tesoro, ascoltando e crescendo. Ora è lui sulla cresta dell'onda e vuole fare di tutto per restarci.