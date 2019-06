CorSera - Mercato Milan, ecco le linee guida imposte da Elliott

Il Milan deve fare i conti con le linee guida sul mercato imposte da Elliott. Come riporta il Corriere della Sera, che si sofferma sulle vicende del club rossonero, i rinforzi dovranno essere sì giovani ma in un’ottica di affari economicamente sostenibili e tali da generare future plusvalenze. Ecco perché è stata accolta con gelo la richiesta di 50 milioni del Real Madrid per Dani Ceballos e la domanda di 25 della Fiorentina per Veretout.