CorSera - Milan, allarme focolaio: l'Ats potrebbe imporre la "bolla"

Il Corriere della Sera pone l'accento sulla positività al Covid di Donnarumma e Hauge. Ci vorranno almeno dieci giorni e un tampone negativo prima di poter tornare in gruppo. Dopo aver saltato la Roma, dunque, i due dovranno restare a guardare anche contro Sparta Praga, Udinese e forse anche Lille. I giocatori resteranno ora in isolamento fiduciario casa-lavoro, in attesa di indicazioni dell’Ats che potrebbe imporre la cosiddetta "bolla" a Milanello. Oltre a Gigio e Hauge, infatti, sono risultati positivi anche tre membri del gruppo squadra. Un piccolo focolaio, insomma.