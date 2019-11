Con l’arrivo di Pioli, il Milan ha dato segnali di risveglio, ma la squadra non ha ancora risolto tutti i problemi. Come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri, contro la Juventus, potrebbero giocare con la difesa a tre per cercare quantomeno di non perdere, con l’obiettivo di iniziare a raddrizzare una stagione disgraziata.