CorSera - Milan, i rossoneri salutano Higuain tra delusione e rimpianti

Gonzalo Higuain è pronto a dire addio al Milan dopo appena sei mesi: il Pipita volerà infatti a Londra questa mattina per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Chelsea. Come riporta il Corriere della Sera, il club rossonero saluta il Pipita tra delusione e rimpianti per un'avventura che non è andata come tutti speravano.