CorSera - Milan, i tre punti di forza di Ibra

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina i tre punti di forza di Zlatan Ibrahimovic:

- FATTORE DI CRESCITA PER I PIU' GIOVANI: lo svedese è già un riferimento per i compagni più giovani, in particolare per Leao.

- A 38 ANNI CONTINUA A FARE PAURA: nonostante l'età, Zlatan continua a tenere in ansia i difensori avversari. E non appena la sua condizione fisica migliorarà, lo svedese farà ancora più paura.

- GENERA ENTUSIASMO: il ritorno di Ibra ha ridato entusiasmo sia alla squadra rossonera che ai suoi tifosi, tanto che mercoledì in Coppa Italia sono attesi circa 30 mila persone per il match contro la Spal.