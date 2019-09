Marco Giampaolo è al lavoro a Milanello per trovare il modulo che possa esaltare le caratteristiche della rosa rossonera: secondo quanto riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, non sono pochi all’interno della società di via Aldo Rossi a pensare che il 4-3-3 sia lo schema ideale per la squadra rossonera.