CorSera - Milan, nuovi innesti a gennaio: la proprietà è d’accordo

"Se lo stop di Kjaer sarà lungo, potrebbe esserci bisogno di un intervento per migliorare la squadra. Ma non serve prendere per prendere". Lo ha dichiarato Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa di ieri, prima che si sapessero i tempi di recupero del centrale danese, il quale dovrà rimanere ai box per tutto il resto della stagione. A questo punto, il Milan potrebbe realmente intervenire sul mercato a gennaio. Come sottolinea il Corriere della Sera, prima di fare le opportune valutazioni, il club vuole attendere l’esito della partita di Champions con il Liverpool. Va detto, però, che la proprietà non è contraria all’eventualità di innesti, con il Milan in piena corsa scudetto.