CorSera - Milan, Pioli prepara una mezza rivoluzione

La situazione del Milan è delicata, ma si può ancora rimediare. Occorre, però, cambiare qualcosa, perché troppi giocatori stanno rendendo poco e male. Non è un caso che Pioli, come riporta il Corriere della Sera, stia preparando per stasera una mezza rivoluzione. Ci saranno almeno tre cambi rispetto all’Olimpico: rivedremo con ogni probabilità Piatek in attacco e Bennacer in regia, mentre in difesa a destra toccherà a Duarte. Per il ruolo di esterno destro, invece, ballottaggio Suso-Castillejo.