CorSera - Milan, quattro partite da sfruttare fino al big match col Napoli

Come sottolinea il Corriere della Sera, la gara col Sassuolo apre un segmento di quattro partite (dopo gli emiliani ci saranno Genoa, Salernitana e Udinese) che il Milan deve sfruttare al meglio per allungare in vetta, in vista del big match con il Napoli in programma il 19 dicembre a San Siro. Nello stesso periodo, la squadra di Spalletti dovrà affrontare avversari sulla carta ben più complicati, come la Lazio o l'Atalanta.