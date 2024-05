Milan, Chukwueze è l'attaccante più in forma. Ma nelle ultime 5 partite ha giocato appena 151'

Samuel Chukwueze è senza dubbio l'attaccante rossonero più in forma in queste settimane, ma nonostante questo ha visto poco il campo: nelle ultime cinque partite (Roma, Sassuolo, Roma, Inter e Juventus), infatti, il nigeriano è rimasto in campo appena 151 minuti. In particolare, la sua vivacità sulla fascia destra avrebbe potuto fare molto comodo nelle due sfide di Europa League contro la Roma, nelle quali il Milan è apparso poco brillante.

Questo, nel dettaglio, il minutaggio di Chukwueze nelle ultime cinque partite:

ROMA (andata quarti di Europa League): 12'

SASSUOLO (Serie A): 65'

ROMA (ritorno quarti di Europa League): 45'

INTER (Serie A): 22'

JUVENTUS (Serie A): 7'