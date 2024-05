Si è fermato Giroud: un solo gol nelle ultime nove partite in Serie A

vedi letture

Olivier Giroud ha già deciso che il suo futuro sarà lontano da Milano: si appresta infatti a completare l'ultima stagione in rossonero per poi trasferirsi in MLS alla corte del Los Angeles FC. L'attaccante francese ha messo a segno ben 15 gol e 9 assist in questa stagione, rendimento top per avere già 37 anni, ma la stagione di Giroud ha subito una brusca frenata negli ultimi due mesi.

Nelle ultime nove partite di Serie A, infatti, il bomber francese ha messo a segno solamente un gol, contro il Lecce nel 3-0 di San Siro, e ha messo in mostra una forma fisica decisamente in calo.