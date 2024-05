MN - Eliano Reijnders: "Il Milan ha fatto una buona stagione ma ha perso qualche punto di troppo"

Tijjani Reijnders non è l'unico della famiglia a calcare i campi in un campionato di prima divisione europea. Al PEC Zwolle c'è infatti il fratello Eliano, 23 anni, trequartista, che ha condotto la squadra a una tranquilla salvezza, quando mancano tre giornate alla fine dell'Eredivisie. Proprio Eliano ha parlato ai nostri microfoni, raccontandoci del suo rapporto col fratello. In esclusiva per MilanNews.it.

Da fuori che idea ti sei fatto di questo Milan?

"È un grande club in cui hanno giocato molti olandesi negli ultimi anni. Penso che abbia fatto una buona stagione, anche se ha perso qualche punto di troppo".