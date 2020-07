CorSera - Milan, Rangnick voleva pieni poteri: non si è accontentato di fare solo il dt

Ralf Rangnick, almeno per ora, non arriverà al Milan in quanto non è il momento giusto per sbarcare in rossonero. Come spiega il Corriere della Sera, il tedesco chiedeva pieni poteri e una volta che il club rossonero gli ha proposto solo il ruolo di direttore tecnico in quanto per la panchina aveva scelto di confermare Pioli ha preferito rifiutare la proposta milanista.