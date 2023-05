CorSera - Milan, riflessioni in corso su De Ketelaere

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono in corso valutazioni in via Aldo Rossi su Charles De Ketelaere, grande colpo dello scorso mercato estivo rossonero che però è reduce da una stagione molto deludente. I dirigenti del Milan dovranno decidere se tenerlo ancora in rosa o magari cederlo in prestito per dargli l'opportunità di giocare di più e con meno pressione addosso.