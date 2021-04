CorSera - Milan, spareggio thriller con la Lazio... senza Ibra

La corsa Champions è sempre più combattuta e incerta. La quota per il quarto posto dovrebbe attestarsi sui 76-78 punti: davanti a tutti, per ora, c’è il Milan (a 66), ma il vantaggio sulle inseguitrici si è assottigliato sempre più. Come evidenzia il Corriere della Sera, la flessione rispetto al girone d’andata è evidente. Il rinnovo di Ibrahimovic ha dato un po’ di entusiasmo dopo la batosta col Sassuolo, ma domani, nello spareggio thriller con la Lazio all’Olimpico, lo svedese non ci sarà.