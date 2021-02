Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, la sconfitta di ieri del Milan nel derby (la quarta per i rossoneri in campionato nel 2021) assomiglia ad un brusco ridimensionamento: la squadra di Pioli non è infatti più la macchina perfetta di qualche tempo fa, quella che aveva sorpreso tutti e fatto sognare i tifosi milanisti.