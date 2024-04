CorSera - Panchina Milan: su Lopetegui c’è stato un raffreddamento

Nelle ultime settimane, il nome di Julen Lopetegui è stato spesso accostato alla panchina del Milan in caso di addio di Stefano Pioli a fine stagione (al momento molto probabile). La pista che porta all'ex ct spagnolo, attualmente senza squadra, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, si sarebbe raffreddata negli ultimi giorni.

In via Aldo Rossi hanno ben chiaro in mente il profilo del futuro allenatore rossonero: giovane, innovatore e compatibile col progetto tecnico del Diavolo. Insomma, non uno come Conte, ma più come De Zerbi (anche se andrebbe pagata una clausola da 15 milioni di euro al Brighton) o Conceiçao, altro profilo piuttosto interessante.