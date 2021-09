CorSera - Pioli può regalare una giornata di gloria alla famiglia Maldini

Mister Pioli ha una precisa tentazione in vista della gara di oggi contro lo Spezia. L’allenatore rossonero sta pensando di schierare dall’inizio Daniel Maldini, 20 anni da compiere l’11 ottobre prossimo, consentendo così a Brahim Diaz di respirare almeno un tempo a pochi giorni dalla sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Come riporta il Corriere della Sera, Pioli sta per regalare una notte di gloria alla famiglia Maldini: a 67 anni dal debutto da titolare in Serie A con il Milan di nonno Cesare e a 36 dall’esordio di Paolo, sta per scoccare l’ora di Daniel.