È il momento di dare tutto, sia in campionato che in Coppa Italia. Come riporta il Corriere della Sera, nell’arco di undici giorni si scoprirà il vero volto del Milan. Prima la sfida col Verona (da affrontare senza Ibra), poi il derby con l’Inter, quindi l’andata delle semifinali di Coppa con la Juve. Tre partite che diranno molto sullo spessore della squadra di Pioli.