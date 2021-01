CorSport - Chiarugi: “Milan, fondamentale il ritorno di Ibra. Tutti lo davano già per finito…”

“Il rientro di Ibrahimovic dà ancora più forza al Milan”. Luciano Chiarugi, ex attaccante rossonero che ha militato quattro stagioni a metà degli anni settanta, in cui ha collezionato quasi quaranta gol su oltre cento presenze, lancia il Milan verso la corsa scudetto con il rientro di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio. Ecco cosa ha detto al Corriere dello Sport.

Quanto è importante la presenza di Ibra per il girone di ritorno?

“Fondamentale per il Milan. Zlatan ha dimostrato di essere il giocatore giusto in questa squadra. Inoltre a Cagliari ci saranno un po’ di assenze per la squalifica di Leao e la mancanza di Rebic per Covid, dunque il ritorno di Ibra credo sia necessario. Per Pioli è troppo importante riaverlo dopo due mesi d’infortunio”.

Qual è il segreto di questo quarantenne?

“Tutti lo davano già per finito, lui gioca con la sua esuberanza quando dice che sarà competitivo fino a 50 anni. Sta facendo cose straordinarie, sia fisicamente che mentalmente ha voglia di giocare e sicuramente farà ancora benissimo. Ai grandi campioni non si guarda l’età ma solo le giocate che fanno. Va dato atto a Pioli di aver insistito per la conferma di Zlatan, complimenti anche a Maldini che sta facendo un grande lavoro, così come tutta la società”.