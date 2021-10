CorSport: "Contro il razzismo, gli Azzurri domani in ginocchio"

"Contro il razzismo, gli azzurri domani in ginocchio", scrive stamane il Corriere dello Sport. C’è il Belgio, tutti (di nuovo) in ginocchio. Mentre ovviamente l’Italia conta piuttosto di rialzarsi agonisticamente dopo averlo messo a terra contro la Spagna, tre anni dopo l’ultimo ko, all’Allianz Stadium si ripeterà la scena avvenuta all’Allianz Arena, il 2 luglio scorso (e a Wembley in finale). In quella occasione, davanti a Lukaku e compagni, inginocchiatisi come consuetudine da quando hanno aderito come nazionale alla campagna antirazzista Black Lives Matter anche gli azzurri in blocco si unirono a quel gesto. Domani dunque gli azzurri seguiranno questa regola, in un momento per altro in cui il tema “razzismo” ha ripreso la sua triste centralità.