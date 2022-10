CorSport: "Diaz è salito sul trono. Il Milan adesso è suo"

MilanNews.it

"Diaz è salito sul trono. Il Milan adesso è suo": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che esalta l'ottimo stato di forma dello spagnolo, che sabato ha segnato contro il Monza la sua prima doppietta in maglia rossonera in Serie A. In questo momento, il numero 10 milanista sembra aver superato De Ketelaere nelle gerarchie di Stefano Pioli.