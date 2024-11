CorSport: "Gabbia spinge, Theo dà garanzie: vogliono la Juve"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Gabbia spinge, Theo dà garanzie: vogliono la Juve". In vista del big-match di sabato a San Siro contro la Juventus, Matteo Gabbia ha lavorando duramente negli ultimi giorni a Milanello per tornare a disposizione di Paulo Fonseca dopo aver smaltito il problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Il centrale italiano punta a tornare tra i convocati del tecnico portoghese per la sfida contro i bianconeri.

Non destano invece preoccupazioni le condizioni di Theo Hernandez che ieri non ha giocato nemmeno un minuto con la Francia contro l'Italia. Il terzino è alle prese con una botta al ginocchio, ma questo problema fisico non dovrebbe impedirgli di scendere in campo dal primo minuto sabato contro la Juventus.